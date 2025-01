Catania: beccati alla guida col cellulare in mano

CATANIA – Tolleranza zero della polizia per gli automobilisti indisciplinati che usano lo smartphone alla guida, mettendo a rischio la loro incolumità e la sicurezza degli altri utenti della strada. Nelle ultime ore, individuati 10 automobilisti che stavano utilizzando il cellulare mentre guidavano nel traffico cittadino. Nei loro confronti sono state elevate sanzioni per 2.500 euro complessivi. I conducenti sono stati fermati, controllati e sanzionati con il ritiro immediato della patente e l’applicazione della sanzione pecuniaria di 250 euro.