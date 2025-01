Catania aspetta Lazza, il rapper amato dai calciatori

Pare abbia fatto arrabbiare indirettamente l’allenatore del Milan Sérgio Conceição, perché i calciatori rossoneri sono andati a vederlo un po’ troppo a ridosso della partita facendo le ore piccole (ma anche i giocatori della Fiorentina recentemente si sono fatti immortalare con lui). Adesso Lazza, rapper milanese di 30 anni, conclude i concerti nei palazzetti e annuncia il suo tour estivo, che farà tappa in una sola città della Sicilia: il giovane cantante sarà alla Villa Bellini di Catania il 19 luglio, all’interno del cartellone del Wave Summer Music 2025.

Si chiamerà Locura summer tour: 10 nuovi appuntamenti tra luglio e agosto sui palchi dei principali festival estivi italiani. Ad aprile Lazza porterà le sue hit nei club delle principali capitali d’Europa con le 11 tappe dell’European tour. Quindi il 5 luglio sarà protagonista della data zero allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, mentre il 9 luglio salirà sul palco dello Stadio San Siro di Milano, per la prima volta nella Scala del calcio in cui gioca anche il Milan.