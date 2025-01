CATANIA – Farà tappa a Catania la tredicesima edizione del “Premio difesa e sicurezza Emilia Romagna e Sicilia”, che si terrà sabato prossimo al Palazzo della Cultura su iniziativa dell’associazione “Andromeda” in collaborazione con il Centro di servizio per il volontariato etneo. L’evento è patrocinato dai ministeri della Difesa, dell’Interno, della Giustizia e della Protezione civile. L’appuntamento chiude il ciclo di incontri che si sono svolti a Bologna, Somma Vesuviana e Roma, con riconoscimenti assegnati a esponenti delle forze armate, della polizia e dei vigili del Fuoco che si sono distinti in operazioni di solidarietà e servizio. Nel corso della cerimonia di Palazzo Platamone verranno premiati militari dell’esercito, della marina e dell’aeronautica. Un particolare riconoscimento verrà consegnato alla Legione carabinieri Sicilia, al comando provinciale etneo dell’Arma e ai vertici dei vigili del Fuoco, che riceveranno una medaglia e un attestato di benemerenza. E’ prevista una postazione di Poste italiane che nell’occasione emetteranno uno speciale annullo filatelico.