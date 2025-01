CATANIA – La polizia ha sorpreso 5 parcheggiatori abusivi, tutti catanesi e con precedenti specifici, mentre esercitavano in centro: due di loro in via Dusmet, uno in piazza Borsellino, uno in via Beato Bernardo e uno in via Archimede. Nei loro confronti è stata elevata una sanzione amministrativa e si è proceduto al sequestro del denaro provento dell’attività abusiva. Per tutti e cinque è scattata anche la denuncia per inosservanza del Dacur (Divieto di accesso alle aree urbane) emesso dal questore di Catania, provvedimento con il quale è stata loro inibita la possibilità di frequentare proprio la zona in cui sono stati fermati.

Mentre i carabinieri hanno sorpreso e sanzionato un altro parcheggiatore abusivo catanese di 39 anni in piazza Federico di Svevia mentre era impegnato a indicare, spostandosi velocemente tra un veicolo e l’altro, gli spazi dove sostare a automobili, moto e scooter, aiutando anche nelle manovre di parcheggio. Nell’occasione, è stato recuperato il denaro consegnato dagli automobilisti fino a quel momento durante la serata, circa 19 euro in monetine.