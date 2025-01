Buco nella cella, ma la fuga fallisce

TRAPANI – Hanno cercato di scappare dal carcere di Trapani facendo un buco in una cella nel piano terra del reparto Mediterraneo. Il tentativo di fuga è stato sventato dagli agenti della polizia penitenziaria, come conferma Rocco Parinello segretario provinciale del Sinappe. “I nostri agenti hanno dimostrato professionalità e prontezza, riuscendo a sventare una situazione che poteva degenerare in modo gravissimo – dice il sindacalista -. Tuttavia, non possiamo fare a meno di sottolineare che tutto questo avviene in condizioni di lavoro sempre più difficili”. La scoperta del buco nella parete è stata fatta durante un giro di controllo dei muri e delle inferriate.