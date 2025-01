Blitz contro i ‘barcellonesi’: 15 arresti

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (MESSINA) – Oltre 150 poliziotti di Messina in collaborazione con i colleghi della mobile di Palermo, Catania, Siracusa, Enna e Vibo Valentia sono impegnati dalle prime luci dell’alba in una vasta operazione contro la criminalità organizzata di Barcellona Pozzo di Gotto. Le indagini si sono concentrate su 15 persone sulle quali pende l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Messina responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione, peculato, trasferimento fraudolento di valori, violazione della pubblica custodia di cose e sottrazione di beni sottoposti a sequestro. A Barcellona Pozzo di Gotto sono impegnati anche gli agenti del Sisco di Palermo, Catania e Messina e i Cinofili della Questura di Vibo Valentia.