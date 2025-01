Alt in piazza Roma: il pusher nervoso crolla

CATANIA – La polizia ha arrestato un catanese di 41 anni trovato con alcune dosi di droga pronte per essere vendute, nascoste nella tasca del giubbotto. Stava percorrendo viale Regina Margherita a bordo di una macchina in compagnia di una donna quando è stato fermato in piazza Roma per un controllo di routine: alla richiesta di esibire i documenti ha mostrato nervosismo e insofferenza, al punto da insospettire i poliziotti e indurli alla perquisizione. Nel vano porta oggetti è saltata fuori una bustina con 4 grammi di marijuana, altre dosi di erba, cocaina e crack erano nelle tasche del giubbotto. Peraltro il 41enne non aveva mai conseguito la patente e l’auto circolava con la revisione scaduta.