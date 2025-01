Allagamenti e vento, evacuata scuola a Siracusa

SIRACUSA – Il maltempo che da due giorni sta imperversando sulla provincia di Siracusa sta causando diversi danni e disagi ai cittadini. Decine gli interventi dei vigili del fuoco e dei volontari della protezione civile. Ieri i sindaci di Avola, Floridia, Francofonte, Portopalo di Capo Passero e Pachino hanno deciso di emanare l’ordinanza di chiusura delle scuole.

Lezioni regolari invece nel capoluogo dove però si registrano allagamenti e per il forte vento sono caduti alberi, le luminarie al ponte Umbertino e alcuni pali dell’illuminazione pubblica in viale Epipoli. Disposta dalla dirigente scolastica l’evacuazione dell’istituto comprensivo Martoglio per la caduta di alcuni pannelli fotovoltaici dal tetto. Il bollettino della protezione civile aveva previsto l’allerta gialla ma le fortissime raffiche di vento hanno costretto alcuni sindaci a disporre la chiusura di cimiteri e parchi comunali.