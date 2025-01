Al faro Biscari venditori abusivi di carciofi e telline

CATANIA – Blitz della polizia di Catania nella zona del faro Biscari dove sono stati trovati due venditori ambulanti abusivi. Uno dei due aveva sistemato tendoni e cassette per esporre la sua merce, occupando una significativa porzione di suolo pubblico senza autorizzazione. Accanto ai banchi della frutta, aveva piazzato anche tre bracieri per cucinare carciofi direttamente in strada. I bracieri sono stati sequestrati.

A catturare l’attenzione dei poliziotti è stata la presenza di un filo dell’energia elettrica allacciato in modo anomalo a un contatore elettrico. I tecnici della ditta di distribuzione dell’energia elettrica hanno rilevato un allaccio abusivo eseguito dal venditore con la complicità di un negoziante della zona. Sanzionati i diversi illeciti riscontrati, come l’occupazione abusiva del suolo pubblico, la vendita abusiva di cibi cotti, la mancanza dei requisiti professionali e l’accensione di fuochi in luogo pubblico, per un totale di quasi 4.000 euro.

Mentre era ancora in corso il controllo, dall’altra parte della strada un altro venditore ambulante è stato beccato mentre stava mettendo in commercio telline, anche lui senza autorizzazione e occupando abusivamente il suolo pubblico. Anche in questo caso, sono scattate sanzioni per quasi 4.000 euro. Inoltre, è stata sequestrata l’attrezzatura trovata, come pure i molluschi, ritenuti non idonei al consumo per le precarie condizioni igieniche.