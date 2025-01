Ai domiciliari con la droga sotto il materasso

GIARRE (CATANIA) – I carabinieri di Giarre hanno arrestato un pregiudicato 44enne per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari avevano notato che il 44enne, pur trovandosi ai domiciliari per reati di droga, riceveva spesso visite a casa. Hanno così effettuato appostamenti nella zona di casa sua, in via Teatro, costatando un continuo via vai di giovani. A quel punto, certi che il 44enne fosse tornato a fare il pusher, hanno effettuato una perquisizione con i colleghi del Nucleo Cinofili di Nicolosi.

Appena entrati, i carabinieri hanno percepito il caratteristico odore della marijuana e hanno deciso di sguinzagliare il cane antidroga Riley, il quale si è diretto subito nella camera da letto e ha puntato prima un armadio, nel quale c’erano 65 grammi di marijuana, per poi cominciare ad annusare con insistenza il materasso, sotto il quale erano nascosti 20 grammi di cocaina, due trita erba per la preparazione degli ‘spinelli’, un bilancino elettronico di precisione e quasi 2.000 euro. Per il 44enne è stata disposta la misura cautelare in carcere.