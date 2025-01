“Aggrediti ogni giorno per motivi stupidi, dobbiamo aspettare il morto?”

Sono trascorse due settimane da quella violenta aggressione nel reparto di pediatria del Policlinico di Catania. Pierluigi Smilari, dirigente medico del reparto, per la prima volta dal 3 gennaio parla, e lo fa in esclusiva al Punto, la trasmissione di Telecolor, accompagnato dal legale Francesco Siracusano. “Un uomo mi ha colpito con un pugno, poi mentre ero a terra mi ha sferrato un calcio al volto, provocandomi la frattura del setto nasale. Per fortuna non è stato necessario un intervento chirurgico. L’aspetto più desolante è che le aggressioni, quasi sempre verbali, sono giornaliere; e nascono da pretesti davvero stupidi. Ormai il vero medico è Google”.



Il collega Piero Pavone, avvicinatosi per difenderlo ci ha rimesso due denti. Smilari è da 30 anni in forza al Policlinico, ne ha viste tante: “E se l’aggressione avesse coinvolto qualcuno più giovane e fragile, come una dottoranda? E’ impensabile andare a lavorare avendo paura di incontrare qualcuno che spazientito ci aggredisca. Dobbiamo aspettare che ci scappi il morto?”, dice il medico, che chiede a nome dei colleghi di incrementare la presenza dei vigilantes privati.