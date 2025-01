ADRANO (CATANIA) – Un imprenditore agricolo 32enne di Adrano e un 39enne straniero residente a Biancavilla sono stati denunciati dai carabinieri il primo per aver impiegato nella sua azienda due lavoratori nordafricani privi di regolare permesso di soggiorno, il secondo per sfruttamento del lavoro. Secondo quanto accertato, il 32enne, titolare di una società che si occupa della raccolta di agrumi in contrada Poggio Monaco, facesse lavorare nei campi due stranieri privi di permesso di soggiorno.

Per l’imprenditore sono scattate sia la denuncia all’autorità giudiziaria sia una maxi sanzione da più di 7.800 euro, con il conseguente recupero di 1.200 euro di contributi Inps e Inail. Durante gli accertamenti poi i carabinieri hanno individuato nel 39enne nordafricano colui il quale sfruttava due connazionali approfittando del loro stato di bisogno. Secondo quanto accertato, l’uomo aveva reclutato i due braccianti e li faceva lavorare giornate intere nei campi, sottopagandoli e in condizioni di violazione alle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.