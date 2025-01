Acciuffato il Lupin catanese in trasferta

SANT’AGATA DI MILITELLO (MESSINA) – Lo scorso mese di ottobre si sono consumati tre furti in tre diverse abitazioni a Sant’Agata di Militello, nel Messinese. In due circostanze sono stati rubati gioielli in oro e oggetti di valore per un valore superiore ai 2.000 euro. In una terza occasione il ladro è riuscito ad aprire il portone di ingresso di un appartamento, ma la presenza del proprietario ha distolto il malvivente dall’intento di consumare un altro furto.

Le indagini, condotte dai poliziotti del commissariato locale e coordinate dalla Procura di Patti, hanno consentito di accertare che l’autore dei due furti e del terzo tentativo fosse un catanese pregiudicato che si recava in trasferta in tutta la Sicilia per svaligiare gli appartamenti. Il determinante contributo dei sistemi di videosorveglianza dislocati sul territorio e le indagini approfondite dalla polizia scientifica hanno consentito agli investigatori di individuarne l’autore. L’indagato, interrogato, ha ammesso le proprie responsabilità, pertanto per lui sono scattati nuovamente i domiciliari a cui era già sottoposto per avere commesso, lo scorso dicembre, una rapina nella provincia di Palermo.