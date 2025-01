‘I cambi hanno fatto la differenza’

“Si può anche venire a Benevento e perdere, ma non così. Avevamo la partita in mano, poi non abbiamo più avuto né lucidità né coraggio”. Domenico Toscano ha ben presente cosa ha determinato la dolorosa sconfitta di Benevento. E lo dice senza giri di parole, ai microfoni di Diretta Stadio su Telecolor: “I loro cambi hanno inciso, i nostri no. Fino alle sostituzioni, quindi per settanta minuti, abbiamo fatto una prestazione eccellente. Ma se chi entra non tiene alto il ritmo e non è aggressivo… Evidentemente non abbiamo risorse adeguate. D’altra parte Stoppa era stanco e Jimenez ha avuto un affaticamento muscolare, dovevano uscire. Servono riflessioni importanti, perché non è possibile buttare via così una partita che stiamo controllando”.

L’allenatore rossazzurro non si dà pace: “Dovevamo portarla a casa, una vittoria avrebbe cambiato il nostro campionato. Invece abbiamo staccato la spina. Anche i difensori in occasione dei due gol finali non sono stati abbastanza cattivi, e in questo caso è colpa mia. E’ un atteggiamento che va cambiato in fretta. Peccato davvero”.