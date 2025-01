Catania: a Librino un garage stupefacente

CATANIA – Un fortino di droga e armi è stato scoperto dalla polizia di Catania in uno dei palazzi di Librino. Durante la perlustrazione della zona, i cani poliziotto Ares e Maui hanno fiutato la droga a distanza segnalandone la presenza in un garage abusivo. Gli agenti hanno effettuato le ricerche per risalire al proprietario e, grazie alla collaborazione dei residenti del palazzo, hanno individuato un incensurato di 26 anni che abita in uno degli appartamenti.

Avendo notato la presenza di un sistema di videosorveglianza, i poliziotti hanno bloccato tutte le potenziali vie di fuga. Una volta fermato, il 26enne è stato trovato in possesso delle chiavi del garage che è stato aperto e perlustrato. Tra buste della spesa e oggetti vari sono stati trovati tre zaini contenenti armi e droga. In uno zaino c’era un fucile rubato nel nord Italia e due pistole semi automatiche con matricola abrasa, in un altro 1,2 kg di cocaina in pietra ancora da tagliare, 1,2 kg di marijuana, in parte già suddivisa in dosi, e 50 grammi di crack, per un valore che si aggira intorno ai 120 mila euro. Il giovane è stato arrestato, per lui è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere.