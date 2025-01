“A Catania continua la strage di gatti investiti”

CATANIA – “Continua la strage di gatti investiti, e spesso non soccorsi, facenti parte di colonie feline che vivono liberamente nella città di Catania senza che si faccia nulla per cercare di limitare tali incidenti che possono portare alla morte e senza che i cittadini siano al corrente di un obbligatorio servizio di pronto soccorso che in certi casi potrebbe salvare la vita all’animale incidentato”.

E’ la denuncia di Alfio Lisi, portavoce Free Green Sicilia, sulla situazione catanese. “Il tutto nella disapplicazione della legge regionale 15 del 2022 e del regolamento comunale per la tutela degli animali (articolo sui gatti), a partire dal censimento delle colonie feline, alla sterilizzazione delle femmine, all’imposizione di cartelli stradali, con obbligo del limite di velocità tra 20 a 30 km/h, che indichino agli automobilisti la presenza in un determinato territorio di gatti che vivono in modo libero”, conclude Lisi.

Inviate le vostre segnalazioni a [email protected] o tramite il nostro account ufficiale su Facebook