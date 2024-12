ZAFFERANA ETNEA (CATANIA) – E’ stato beccato mentre viaggiava in auto il 35enne incensurato di Zafferana Etnea arrestato dai carabinieri per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari lo hanno fermato per un controllo a bordo della sua Smart, bloccandolo all’incrocio tra via Roma e via Della Montagna. In una tasca della sua giacca, i carabinieri hanno trovato una bustina contenente una piccola quantità di skunk, un tipo di marijuana dall’elevato contenuto di thc. Inoltre, nascosta nel bagagliaio, è stata scovata una busta con 40 dosi della stessa droga.