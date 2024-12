Truffa dello specchietto: presi padre e figlio

MELILLI (SIRACUSA) – I carabinieri hanno denunciato per la truffa dello specchietto due pregiudicati di 48 e 19 anni, padre e figlio. A Melilli avevano preso di mira un ottantenne, fingendo che avesse urtato la loro macchina e pretendendo da lui i soldi. L’anziano però non ci è cascato; allora i due gli hanno portato via il borsello che si trovava appoggiato sul sedile. A quel punto l’ottantenne ha subito chiamato i carabinieri, che grazie all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona sono risaliti ai truffatori.