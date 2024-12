Tripla fila alla fiera, pure le multe sono selvagge

CATANIA – Questa mattina l’attenzione dei motociclisti della polizia di Catania si è concentrata in via Puccini e corso Sicilia, dove numerosi frequentatori del mercato “A fera o’ luni” di piazza Carlo Alberto avevano parcheggiato le loro macchine in maniera “selvaggia”, anche in terza fila, generando un rallentamento del traffico e anche un serio pericolo nel caso di passaggio dei mezzi di soccorso in emergenza. Ben 15 le contravvenzioni, per un importo complessivo di circa 1.000 euro; 3 le rimozioni.