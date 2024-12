Sold out in un’ora il treno speciale per i siciliani al Nord: ‘Ce ne sarà un altro’

Sicilia Express: sold out in poco più di un’ora. Sono stati venduti subito tutti i biglietti del treno low cost natalizio organizzato dalla Regione siciliana in collaborazione con Fs Treni turistici italiani per collegare il Nord e il Centro Italia con l’Isola. Cinquecento posti per l’andata e altrettanti per il ritorno. Un tale assalto che l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità Alessandro Aricò ha subito annunciato un secondo treno: “Il grande successo del Sicilia Express, che non ha precedenti anche secondo Ferrovie, ha confermato le nostre aspettative. Stiamo lavorando per organizzare un secondo convoglio, entro il fine settimana lo ufficializzeremo, con le date e le modalità per l’acquisto dei biglietti”.

La vendita è cominciata oggi alle 15 e si è registrata immediatamente un’incredibile mole di accessi. “Sappiamo benissimo – sottolinea il presidente Renato Schifani – che non è la soluzione al problema, ma seguiranno altre iniziative che comunicheremo nei prossimi giorni”. Il Sicilia Express partirà il 21 dicembre dalla stazione di Torino Porta Nuova alle 15.05 e, dopo aver effettuate nove fermate (Novara 16.12, Milano Porta Garibaldi 17.03, Parma 19.10, Modena 19.52, Bologna 20.21, Firenze S. M. N. 21.44, Arezzo 23.16, Roma Tiburtina 01.07 e Salerno), raggiungerà Messina dove si “sdoppierà”: una parte arriverà a Palermo e l’altra a Siracusa, dopo una serie di soste nelle stazioni intermedie. Il ritorno è previsto il 5 gennaio 2025.

“Durante il tragitto – spiegano le Ferrovie – i viaggiatori avranno l’opportunità di vivere una moltitudine di esperienze culturali e gastronomiche che celebrano l’autenticità della Sicilia, grazie a masterclass, performance artistiche e la partecipazione di influencer siciliani di fama nazionale”.