Toscano: “Non vendo fumo”

“Non vendo fumo. In questo momento non ha senso pensare al primo posto. Ci sono cose da sistemare, dobbiamo crescere”. Domenico Toscano (foto Catania Fc Facebook) commenta così, ai microfoni di Diretta Stadio su Telecolor, la sconfitta casalinga del Catania contro il Potenza.

“Dovevamo fare meglio – ha detto Toscano – ma nella ripresa abbiamo giocato per vincere, poi l’errore sul primo gol e l’imprecisione hanno complicato le cose. Inglese non ha giocato dal 1′ perché ho dovuto gestirlo per l’intera settimana. Non era al meglio come non era al meglio Castellini che aveva noie muscolari. Raimo in panchina? Aveva speso tanto nelle ultime partite. Adamonis? Io lavoro per tirare fuori il meglio da tutti i giocatori di cui dispongo. La società sa dove intervenire quando si aprirà il mercato”.

A fine gara sono arrivati i fischi dei tifosi. “Li ho sentiti – ha detto Toscano – ma la squadra ha cercato la vittoria. Capisco che i tifosi non siano contenti in questo momento. Bilancio a fine andata? Ci mancano 3-4 punti. Sul piano del gioco abbiamo avuto delle vicissitudini che hanno rallentato il processo di crescita”.