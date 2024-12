Sulla panchina con 60 dosi di cocaina: denunciato

GIARRE (CATANIA) – I carabinieri di Giarre hanno denunciato un 18enne per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. In piena notte, intorno alle 3.30, una pattuglia ha notato il ragazzo seduto su una panchina in piazza San Francesco. Alla vista dei carabinieri, ha voltato le spalle, cercando di nascondersi, tradendo un certo nervosismo. Alla richiesta di esibire un documento d’identità, il giovane ha iniziato a fornire scuse sempre più fantasiose per evitare di aprire il borsello che portava a tracolla. Di fronte alla determinazione dei militari, il giovane ha consegnato il borsello nel quale c’erano 60 dosi di cocaina, che avrebbero fruttato quasi 5.000 euro, un bilancino di precisione e 175 euro.