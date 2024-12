Pubblicizza vendita ‘botti’ sui social: denunciato

CATANIA – La polizia di Catania ha scoperto una serie di messaggi pubblicitari di un pluripregiudicato di 42 anni di Mascalucia che, attraverso un canale social, proponeva la vendita di materiale esplodente in modo del tutto illegale. Tramite le banche dati della polizia, gli agenti sono riusciti a risalire all’utilizzatore dell’utenza telefonica segnalata sul profilo social, ed è risultata la moglie del pluripregiudicato. I continui inviti ad acquistare artifizi pirotecnici hanno generato il sospetto che il 42enne potesse avere a sua disposizione materiale esplosivo da vendere on line. Disposta la perquisizione della casa della coppia, nel soggiorno sono stati trovati accatastati più di 8.200 prodotti, per un peso di quasi 70 chili. Il 42enne è stato denunciato.