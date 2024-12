Stop ai ladri catanesi col braccio meccanico

ACIREALE (CATANIA) – Sono stati sorpresi con le mani nel sacco i quattro catanesi di 30, 31, 32 e 46 anni che in trasferta ad Acireale stavano portando via da un deposito materiale ferroso e dieci casse di legno contenenti deviatori per rotaie, tutto materiale di proprietà delle Ferrovie dello Stato. In tarda sera una pattuglia dei carabinieri ha visto un movimento insolito in via Ponte, nei pressi del deposito ferroviario: due furgoni, accodati l’uno all’altro, stavano uscendo dal cancello d’ingresso; così i militari li hanno fermati, rendendosi conto che era appena avvenuto un furto. I malviventi infatti, dopo aver segato con una smerigliatrice angolare il lucchetto del cancello, avevano utilizzato un braccio meccanico per caricare rapidamente sui due furgoni il materiale. Il più anziano peraltro stava violando la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno a Catania. Tutti e 4 sono finiti ai domiciliari.