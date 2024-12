Splende il sole a Capodanno

La presenza dell’anticiclone delle Azzorre, con un’area di alta pressione che sta interessando l’Italia e quasi tutta l’Europa, promette un’atmosfera stabile per la fine del 2024 e i primi giorni del 2025. Poi, dopo il bel tempo dei primi giorni del 2025 si prevede aria gelida che velocemente, dopo aver attraversato gli Stati centrali, raggiungerebbe anche l’Italia, prima al Nord e poi al Centro-Sud. Qui, scontrandosi con l’aria mite, potrebbe dare origine a episodi di maltempo. In Sicilia tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico, su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, come assicurano gli esperti di 3BMeteo. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali.

Per i prossimi giorni su Campania, Calabria e Sicilia condizioni meteorologiche stabili per la presenza dell’anticiclone. Ci attende, dunque, una fase all’insegna del tempo prevalentemente soleggiato, destinata a protrarsi quantomeno fino a Capodanno. I cieli sgombri da nuvolosità significativa – salvo ancora qualche residuo addensamento sui settori settentrionali dell’Isola e tra Sila Greca e Crotonese – e il progressivo indebolimento della ventilazione, concorreranno a temperature minime rigide nelle valli appenniniche, specie tra Avellinese e Beneventano, ivi con possibili gelate tra la notte e l’alba. In lieve rialzo e generalmente in linea con le medie climatiche del periodo i valori termici delle ore centrali del giorno. Solo nel corso della giornata di San Silvestro potrà registrarsi qualche addensamento nuvoloso più compatto in prossimità della Campania costiera, ma senza precipitazioni degne di nota associate.