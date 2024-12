Spari davanti al cimitero di Palermo: c’è un fermato

PALERMO – La polizia ha arrestato, su delega della Procura di Palermo, un indagato ritenuto responsabile di tentato omicidio in concorso, aggravato dalla premeditazione, porto di arma clandestina e ricettazione. Il provvedimento scaturisce dalle indagini partite dopo il ferimento di un uomo con colpi d’arma da fuoco, avvenuto ieri mattina a Palermo, in via Vergine Maria, vicino al Cimitero dei Rotoli. Secondo quanto ricostruito, l’indagato avrebbe raggiunto a bordo di un’autovettura il luogo dei fatti, dove avrebbe dapprima colpito un uomo con calci e pugni e poi sparato colpi d’arma da fuoco, colpendolo in diverse parti del corpo. Sono in corso accertamenti finalizzati ad acclarare il movente del delitto ed a delineare eventuali ulteriori responsabilità.