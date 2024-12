Spari al Pigno, si cerca un secondo ferito

Potrebbe esserci un secondo ferito nella sparatoria al Pigno alla vigilia di Natale. Le forze dell’ordine intervenute nel popoloso quartiere di Catania indagano per individuare la provenienza delle tracce di sangue rinvenute sul luogo e ritenute non appartenenti al 24enne ferito da un proiettile e ricoverato all’ospedale San Marco. Il giovane non è in pericolo di vita.

Secondo quanto ricostruito, un’auto in transito nei pressi di piazza San Giuseppe, tra via Gelso Bianco e via degli Agrumi, è stata raggiunta da alcuni colpi d’arma da fuoco. Coinvolta anche una moto, ritrovata abbandonata qualche centinaio di metri più avanti. Ancora da chiarire il movente. Carabinieri e polizia tendono a escludere l’ipotesi di un tentativo di rapina.