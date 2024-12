Spaccio di cocaina in una villa di Pozzillo: due arresti

ACIREALE (CATANIA) – I carabinieri di Guardia Mangano hanno smantellato una piazza di spaccio allestita in una villa nella frazione acese di Pozzillo. Un pregiudicato di 48 anni, domiciliato nella villetta, e un suo complice di 62 anni, incensurato, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I militari, dopo aver notato uno strano viavai di persone all’imbocco di una strada sterrata e senza uscita, hanno deciso di fare irruzione nella villa per cogliere sul fatto i pusher. Poco prima, una squadra di carabinieri aveva sorpreso un cliente, uscito da quella casa, con 4 dosi di cocaina appena acquistate per circa 100 euro.

I due pusher sono stati bloccati all’esterno della villetta, il 62enne aveva con sé 9 dosi di cocaina, mentre nel giubbotto e nel marsupio del 48enne sono stati trovati 3.000 euro. Nel limoneto, a pochi passi dal cortile, i militari hanno scoperto, nascosti tra due fusti in plastica, altri due ‘sassi’ di cocaina, conservati sottovuoto e tenuti chiusi con nastro da imballaggio. Nella villetta, invece, c’era tutto il necessario per il confezionamento della droga: una macchinetta per il sottovuoto, bilancini di precisione, buste in cellophane, forbici, nastro da imballaggio e accendini.

Durante il controllo, i carabinieri hanno scoperto anche che dal terreno della villa fuoriusciva una conduttura abusiva, allacciata alla rete idrica pubblica a monte del contatore. Il 48enne è stato dunque denunciato anche per furto aggravato dell’acqua potabile. Per il 48enne è stata disposta la custodia cautelare al carcere di Catania Piazza Lanza, mentre per il 62enne è finito ai domiciliari.