Sorpreso a spacciare nel pianerottolo

MESSINA – I carabinieri di Messina hanno arrestato un 51enne pregiudicato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, durante un servizio di appostamento nei pressi della casa del 51enne, domenica sera lo hanno bloccato mentre si trovava sul pianerottolo di casa sua a parlare con un ‘cliente’ al quale cedeva una dose di crack in cambio di 25 euro. E’ scattata la perquisizione in casa, nella quale i carabinieri, nel salone, hanno trovato un articolato sistema di videosorveglianza. Sono stati trovati e sequestrati residui di cocaina, recuperati dal pavimento del bagno, e 3.500 euro. Per il 51enne è stata disposta la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.