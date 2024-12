Serpente le si attorciglia tra i piedi mentre guida

MELBOURNE – Non ha perso la calma la donna che percorreva un’autostrada nell’Australia orientale con la sua automobile e che ha sentito che qualcosa le toccava il piede: era un serpente tigre, una razza dal morso mortale, che stava strisciando sulla sua gamba. “Sorprendentemente ha avuto sangue freddo – hanno raccontato i poliziotti che l’hanno trovata sotto choc e a piedi nudi sul ciglio della Monash Freeway, vicino a Melbourne -. È riuscita a respingere il serpente e a divincolarsi nel traffico prima di accostare e saltare fuori dalla sua auto per mettersi in salvo”.

La polizia ha affermato che la donna è stata visitata dai paramedici per assicurarsi che non fosse stata morsa, e un “acchiappaserpenti” ha rimosso il rettile dal veicolo. I serpenti tigre, nome scientifico “notechis scutatus”, sono chiamati così per le loro strisce colorate. Sono tra i serpenti più velenosi al mondo e sono endemici in Australia. Lunghi circa un metro, hanno un corpo spesso e rispondono alle minacce sollevandosi da terra e appiattendo la testa e il collo (foto Wikipedia).

Il loro aspetto è estremamente variabile: le bande trasversali possono essere di colore giallo, marrone, olivastro, grigio o nero. La parte ventrale è color crema, arancio, giallo, verde o grigio. Sono diffusi nella parte meridionale dell’Australia. Vivono generalmente in zone umide come paludi, fiumi, laghi, ma sono anche presenti in praterie, giardini e in città.