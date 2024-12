Scoppia petardo, ferite gravi per un 16enne

PALERMO – Uno studente di 16 anni è rimasto ferito gravemente alla mano e al volto dallo scoppio di un petardo in piazza a Palazzo Adriano, nel Palermitano. Il ragazzo, che ha rischiato di perdere alcune dita, è stato trasportato al Policlinico di Palermo; la prognosi è riservata. I carabinieri stanno accertando se sia stato lui ad accendere il mortaretto o lo abbia raccolto non esploso. A quanto pare la castagnola era stata realizzata in modo artigianale.

Nello stesso ospedale sono ricoverati altri tre giovani rimasti feriti dallo scoppio di petardi alla vigilia del Natale: uno è di Piana degli Albanesi e due sono di Palermo. Ancora prima della notte di Capodanno ci sono così i primi feriti per l’esplosione di petardi per lo più realizzati in modo artigianale e quindi ancora più pericolosi.