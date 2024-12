SANTO STEFANO DI CAMASTRA (MESSINA) – A Santo Stefano di Camastra, i carabinieri hanno arrestato un 51enne pregiudicato del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato avvistato, in atteggiamento sospetto, mentre stava dialogando con altri individui. Ritenendo che avesse ceduto una dose di stupefacente alle persone a lui vicine, i militari lo hanno seguito e bloccato vicino a un istituto scolastico, effettuando poi una perquisizione in casa sua. Nel bagno, abilmente occultato tra la biancheria, i carabinieri hanno trovato e sequestrato un panetto di oltre 100 grammi di hashish. Durante la perquisizione, sono stati altresì scovati e sequestrati una dose della stessa sostanza stupefacente e due bilancini, intrisi di residuo di droghe. Il 51enne è stato arrestato e posto ai domiciliari.