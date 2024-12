Sant’Agata, restaurate le lampade in cattedrale

CATANIA – Arcivescovo, prefetto, questore e vice sindaco di Catania in occasione della messa pontificale hanno partecipato nella cattedrale all’inaugurazione delle lampade votive in argento restaurate per la cappella di Sant’Agata. Le preziose vestigia, assieme ai candelabri che ornano l’ingresso del sacello, sono tornate all’antico splendore grazie al maestro palermitano Benedetto Gelardi e alla generosità di Francesco Russo Morosoli, patron di Funivia dell’Etna. Inaugurato anche il presepe all’interno delle Terme Achilliane.