Ruba dalla Pro Loco monete e cibo per i poveri

PALAGONIA (CATANIA) – È durata solo qualche ora l’impunità di un 33enne di Palagonia, arrestato dai carabinieri per furto aggravato nella sede della Pro Loco di Palagonia. All’apertura, il responsabile dell’associazione ha scoperto con amarezza che, durante la notte, ignoti avevano forzato la porta d’ingresso e rubato le derrate alimentari destinate alle famiglie bisognose della zona, insieme a 200 euro, a monete da 5 centesimi.

Il responsabile ha subito chiesto l’intervento dei carabinieri, che, arrivati sul posto, hanno avviato le indagini acquisendo i filmati di un impianto di videosorveglianza della zona. Grazie proprio alle analisi delle immagini sono stati scoperti elementi utili per identificare il colpevole, già a loro noto per numerosi reati contro il patrimonio. Dalla visione dei filmati, nonostante l’uomo indossasse una felpa con cappuccio per nascondere il volto, i militari, sono riusciti a riconoscere il 33enne.

Durante il furto, avvenuto intorno alle 6 del mattino, l’uomo aveva effettuato ben sei incursioni nella sede dell’associazione, utilizzando una carriola per trasportare la refurtiva. Il valore complessivo del bottino, comprensivo del denaro rubato, superava i 2.500 euro. La perquisizione, eseguita in casa dell’uomo, ha consentito di trovare oltre a parte della refurtiva e dell’intera somma di denaro, anche la felpa utilizzata. L’uomo è stato arrestato e portato in carcere.