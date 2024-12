Rogo a Fontanarossa: chiusi i fascicoli per Torrisi e i vertici Sac

CATANIA – Il gip Giuseppina Storari ha accolto l’istanza di archiviazione nei confronti dell’amministratore delegato della Sac, Nico Torrisi sull’incendio divampato all’aeroporto di Catania nell’estate dell’anno scorso. La richiesta era stata avanzata dalla Procura etnea. Sono state anche archiviate le posizioni degli altri indagati tra i vertici Sac: l’accountable manager Giancarlo Guarrera, il post holder Terminal e responsabile sistemi informatici Antonio Palumbo e gli addetti di presidio Riccardo Sciuto e Carmelo Battiato. La vicenda risale al 16 luglio 2023, quando un incendio coinvolse il Terminal A dello scalo etneo. Per oltre venti giorni ne sono derivati grossi disagi su partenze e arrivi, con voli dirottati tra Palermo, Trapani e Comiso. Passeggeri adirati e confusi da un lato e una consistente polemica politica dall’altro, con la richiesta, da più parti, delle dimissioni di Torrisi che invece è rimasto alla guida della Sac.

Per Sac “il provvedimento del gip, che ha recepito integralmente le argomentazioni dei pubblici ministeri, conferma la correttezza e linearità della condotta posta in essere dai vertici di Sac – si legge su una nota – che hanno sempre agito nel pieno rispetto delle normative vigenti, ponendo al centro della propria missione la tutela e la sicurezza degli utenti, dei clienti e dei fornitori”. Nico Torrisi sulla sentenza commenta: “Ho scelto di affrontare questi mesi in silenzio e in grande riservatezza, riponendo piena fiducia nell’operato della magistratura, al contrario di coloro che, senza alcuna considerazione per l’indagine, hanno lavorato per delegittimarmi senza aver rispetto dell’autorità giudiziaria e del corretto svolgimento dell’indagine”.

“Nonostante le sfide affrontate, abbiamo lavorato incessantemente per garantire la continuità dei servizi e la sicurezza dei passeggeri – ha aggiunto Torrisi – ripristinando le operazioni aeroportuali in tempi rapidi e con efficienza. La nostra priorità è sempre stata quella di garantire standard elevati per tutti coloro che transitano attraverso i nostri aeroporti, mentre continuiamo a portare avanti, con determinazione, il piano di sviluppo strategico che punta a rafforzare le infrastrutture, migliorare i servizi e ampliare le connessioni internazionali, rendendo i nostri scali sempre più competitivi e attrattivi”.