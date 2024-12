Riaperti altri 2 km dell’A19

ENNA – Sono stati riaperti al traffico oggi altri due chilometri dell’autostrada Palermo-Catania nei pressi dello svincolo di Enna, dopo la fine dei lavori di riqualificazione sul viadotto Grada e sulla galleria Misericordia. Sempre da oggi un altro cantiere, fino al 31 gennaio, interesserà il tratto fra i chilometri 22,400 e 23,350 nei pressi di Termini Imerese. A essere chiusa al transito dei mezzi la carreggiata in direzione Catania; sarà quindi istituito il doppio senso di circolazione nella carreggiata in direzione Palermo. Sui tratti autostradali interessati dai lavori vigerà il limite massimo di velocità di 60 chilometri orari e il divieto di sorpasso. “Il provvedimento – dice la Regione – è necessario per effettuare i lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento della galleria al chilometro 23”.