Proiettili contro la saracinesca del fruttivendolo

AGRIGENTO – Una raffica di colpi di arma da fuoco è stata esplosa contro la saracinesca di un negozio di frutta e verdura in via Manzoni, proprio accanto allo stadio Esseneto di Agrigento. Il gesto, che ha tutte le caratteristiche di un avvertimento, sarebbe avvenuto all’alba. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini e i rilievi per ricostruire esattamente l’accaduto. Gli inquirenti stanno ispezionando le numerose telecamere della zona. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo.