Parcheggiatori abusivi nella morsa della polizia

CATANIA – Anche in questo fine settimana pugno duro nei confronti dei parcheggiatori abusivi. Sorpresi ad esercitare l’attività senza autorizzazione ne sono stati multati ben otto. Quattro di loro, un 30enne nigeriano e tre catanesi di 44, 32 e 46 anni, sono stati beccati a svolgere abusivamente l’attività in via Dusmet. Per i primi due, oltre alla sanzione, è scattata anche la denuncia per l’inosservanza delle prescrizioni del Dacur (Divieto di accesso alle aree urbane) emesso dal questore di Catania, provvedimento con il quale gli è stata inibita la possibilità di frequentare proprio la via in cui sono stati visti.

Un altro parcheggiatore abusivo è stato sanzionato in via S. Maria La Grande. Anche in questo caso il trasgressore, un catanese di 54 anni, è stato denunciato per l’inosservanza del Dacur. Altro parcheggiatore è stato notato e sanzionato in via Puccini: per lui, un 44enne catanese, è scattata analoga denuncia per l’inosservanza del Dacur. Inoltre, i poliziotti sono intervenuti in via Don Luigi Sturzo per la segnalazione di parcheggiatori abusivi. Sul posto ne hanno presi altri due, un somalo di 33 anni e un marocchino di 44, che sono stati accompagnatati negli uffici della polizia scientifica per l’identificazione e successivamente sanzionati per l’irregolare attività di parcheggiatore.

Per tutti, oltre alle sanzioni, anche il sequestro del denaro in loro possesso, per un importo di 106 euro, prevalentemente costituito da monete, considerato provento dell’attività illecita. Durante i controlli, in via Sangiuliano, un 16enne e un 19enne sono stati trovati in possesso di 1,30 grammi di marjuana ciascuno. Per entrambi i giovani è scattata la segnalazione al prefetto. Il minore è stato riaffidato ai genitori.