PALERMO – Alberi caduti sulle auto e voragini che si sono aperte in strada. Il maltempo continua a provocare disagi a Palermo e provincia. In 24 ore i vigili del fuoco hanno effettuato oltre 50 interventi. Durante la notte alcuni alberi sono caduti in via Aragona danneggiando 4 autovetture, un altro in via Gino Zappa allo Zen danneggiando un’auto e in provincia sulla strada statale 643 in territorio di Polizzi Generosa. In via Crispi nei pressi del molo Santa Lucia si è aperta una voragine in strada. Sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale e la protezione civile. Tanti gli interventi per allagamenti e auto impantanate come per cornicioni e tabelloni pubblicitari pericolanti.