Con voto unanime i delegati provenienti da tutte le province siciliane hanno eletto il catanese Carmelo Giuffrida come nuovo segretario regionale Ugl durante il IV congresso regionale. Nato nel 1971, sposato e padre di due figlie, porta con sé una lunga e consolidata esperienza sindacale. Funzionario presso Sidra Spa, ha guidato per 15 anni la federazione provinciale Ugl Chimici di Catania e ricopre incarichi di rilievo nel Consiglio nazionale della Federazione chimici romana. “La nostra priorità sarà creare una rete forte e coesa, fatta di persone competenti e motivate, per rafforzare il ruolo dell’Ugl in Sicilia e contribuire concretamente alla crescita del nostro territorio”, ha dichiarato il nuovo segretario del sindacato.