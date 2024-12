Pagamento in strada e droga lanciata dal balcone

CATANIA – I carabinieri hanno arrestato a Catania un 28enne ed un 37enne, quest’ultimo ai domiciliari, che spacciavano droga nel quartiere di San Giorgio. Le dosi di marijuana e cocaina venivano lanciate dal balcone di una casa di via del Piccone. I militari sono intervenuti dopo aver bloccato due acquirenti, uno interessato alla marijuana, l’altro alla cocaina, entrambi successivamente segnalati alla prefettura, che hanno fornito dettagli utili sulle modalità di acquisto e confermato che la droga era stata comprata proprio in via del Piccone.

Il 28enne aveva il compito di raccogliere il denaro dagli acquirenti, li invitava ad allontanarsi temporaneamente e comunicava la quantità di droga richiesta al 37enne, che dal balcone del suo appartamento al terzo piano lanciava gli involucri con la droga. Durante una perquisizione in casa del 37enne i militari hanno sequestrato 1.160 euro in contanti e trovato sul tetto oltre 30 dosi di marijuana, per un peso di circa 10 grammi, e circa 50 dosi di cocaina, per con un peso di circa 6 grammi, che avrebbero fruttato un guadagno di oltre 3.500 euro. I due sono stati arrestati e condotti in carcere.