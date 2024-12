Screenshot

NISCEMI (CALTANISSETTA) – I carabinieri di Gela insieme ai colleghi di Niscemi hanno arrestato un 44enne originario di Niscemi che da più di un anno era ricercato in quanto

sottrattosi all’esecuzione di un provvedimento di cumulo pene di 5 anni, 10 mesi e 11 giorni per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, furto e resistenza a pubblico ufficiale, reati commessi dal 2007 al 2018. L’uomo da anni risiedeva in Germania, ma ogni tanto tornava per incontrare i familiari. I carabinieri venuti a conoscenza della sua presenza a Niscemi, hanno deciso di perquisire casa sua, trovandolo all’interno. Nell’ambito del controllo il ricercato è stato trovato in possesso di 200 grammi circa di marijuana celati all’interno di una busta di plastica e di un bilancino di precisione e pertanto è stato arrestato e condotto in carcere.