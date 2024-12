Natale con la neve: in Sicilia un tuffo nel passato

Natale con la neve. La Sicilia si era disabituata, ma quest’anno sembra che il meteo si sia riallineato all’immaginario collettivo. Dunque grande freddo e imbiancate in molte zone montane. A cominciare dall’Etna, dove a Piano Provenzana sono entrati in azione gli spazzaneve (nella foto). Pure Caltanissetta si è svegliata sotto i fiocchi, per una quindicina di minuti, così come l’Agrigentino. Un Natale “diverso”, caratterizzato da tempo da lupi e autentiche bufere, come in questo periodo non se ne vedevano da anni.