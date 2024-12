Natale all’Inglese

di f. triolo) Un poker sotto Natale. Il Catania si scrolla di dosso le scorie della sconfitta contro il Potenza regalandosi feste più serene grazie alla larga vittoria contro il Sorrento che gli consente di non perdere altro terreno in zona playoff chiudendo il 2024 al 7° posto in classifica.

Un successo costruito nel secondo tempo cambiando marcia dopo 45 minuti in cui gli ospiti avevano messo il bavaglio all’attacco rossazzurro, che poi, sfruttando alcune variazioni tattiche e un paio di sostituzioni azzeccate, si è scatenato esaltando la vena realizzativa di Roberto Inglese, autore di una tripletta e giunto in doppia cifra (10 reti per lui).

Toscano riserva qualche sorpresa nell’undici di partenza, nel quale spicca l’annunciato debutto tra i pali del 16enne Damiano Butano. Ierardi, Raimo e Lunetta vanno in panchina. In difesa gioca Gega con Quaini e il rientrante Castellini. Anastasio va a fare l’esterno di centrocampo come Carpani, Stoppa e Jimenez si muovono alle spalle di Inglese.

Partita inizialmente bloccata. Il Sorrento corre e tiene il ritmo del Catania. Poche vere occasioni: un tentativo di Inglese al quarto d’ora, la punizione alta di De Francesco e una conclusione di Stoppa centrale neutralizzata da Del Sorbo.

Prima dell’intervallo l’infortunio di Sturaro (la prima diagnosi parla di affaticamento muscolare) porta all’ingresso di D’Andrea con l’arretramento di Jimenez in mediana. Mossa fruttuosa così come il cambio dei due esterni di centrocampo che garantisce maggiore incisività sulle fasce: Raimo rileva Carpani a inizio ripresa, Lunetta sostituisce Anastasio dieci minuti più tardi.

I rossazzurri, tornati negli spogliatoi tra i fischi, si scuotono e alzano i giri del motore. Castellini sfiora il palo di testa su calcio d’angolo, poi arriva l’unico vero sussulto del Sorrento con la traversa colpita da Todisco con un preciso tiro dal limite. Il Catania tira un sospiro di sollievo e si rimette in corsa pareggiando subito il conto delle traverse clamorose con Stoppa, ben servito da Raimo.

Il risultato resta inchiodato sullo 0-0, ma ci pensa Inglese a sbloccare la gara. Del Sorbo salva sul suo diagonale ravvicinato su imbeccata di D’Andrea, ma niente può sulla deviazione aerea sugli sviluppi di una punizione di Stoppa (foto Catania Fc Facebook). Passati in vantaggio, gli etnei dilagano. È Stoppa a rientrare dall’esterno dopo una grande iniziativa di Jimenez a sinistra trovando la deviazione di Blondett che spiazza Del Sorbo.

Il 2-0 mette in discesa la gara contro un avversario calato vistosamente. Il tris arriva con un altro spunto di Jimenez, autore di un’ottima prestazione: l’ex atalantino triangola con Lunetta e dal fondo trova lo spiraglio giusto per Inglese che deve solo appoggiare a porta vuota.

Successo al sicuro, ma il 9 rossazzurro vuole portarsi a casa il pallone da mettere sotto l’albero e così in pieno recupero arriva il tris personale: sul lancio di Lunetta il Sorrento apre un’autostrada e il centravanti, solo davanti a Del Sorbo, può mettere in rete di destro. Tripletta, 4-0 e poker che accende la festa spegnendo i fischi.

Ora una settimana di pausa per le feste natalizie, nel 2025 si riparte dal big match di Benevento contro la capolista.

CATANIA-SORRENTO 4-0

Catania (3-4-2-1): Butano; Castellini (48′ st Forti), Quaini, Gega; Carpani (1′ st Raimo), De Rose, Sturaro (42′ pt D’Andrea), Anastasio (12′ st Lunetta); Jiménez, Stoppa (48′ st Allegra); Inglese. A disposizione: 22 D’Agata; 68 Ierardi; 14 Verna; 32 Montalto. Allenatore: Toscano.

Sorrento (4-3-3): Del Sorbo; Todisco, Di Somma, Blondett, Carotenuto; Cangianiello, De Francesco (36′ st Palella), Cuccurullo (29′ st Vitiello); Colangiuli (16′ st Guadagni), Musso (36′ st Polidori), Bolsius (35′ st Scala). A disposizione: 97 Albertazzi, 12 Harrasser; 6 Fusco, 66 Cadili, 14 Panico; 44 Russo, 17 Riccardi. Allenatore: Barilari.

Arbitro: Mastrodomenico di Matera.

Reti: st 28′ Inglese, 32′ Stoppa, 42′ Inglese, 47′ Inglese.

Note: spettatori 17.188. Ammoniti Gega, Lunetta (C); De Francesco, Blondett, Cangianiello, Guadagni, Scala (S). Angoli 4-2. Recupero 4′ e 5′.