MESSINA – Si partirà l’8 dicembre con l’accensione degli alberi, da Palazzo Zanca a piazza Cairoli, e altri luoghi. Ci saranno i villaggi di Natale e torna l’allestimento delle ville comunali per le festività. L’Atm ha preparato bus natalizi e saranno oltre 300 le iniziative sparse sul tutto territorio. Per i grandi eventi ci saranno Arisa, Clementino con la sua band e, in apertura, l’emergente Sté. Poi toccherà a ‘Tutti pazzi per Rds’ coadiuvati dai dj messinesi e da Radio Zenith. A Piazza Cairoli ci sarà un palco dedicato a tutti, con musica e spettacoli di ogni tipo in orari consoni alle famiglie, dal primo pomeriggio.

Tantissimi gli eventi preparati per le festività natalizie a Messina, presentati dal sindaco Federico Basile che ha detto in conferenza stampa: “Vogliamo portare il Natale in tutto il territorio, che è molto vasto e fatto di tante realtà. Mi auguro che i messinesi vivano la città in ogni sua zona, perché non tutti la conoscono”. Mentre l’assessore Liana Cannata ha spiegato che “oltre 90 alberi sono stati messi a disposizione di Messina Servizi per i villaggi. Pensate che Milano si vanta di averne 27, noi qualcuno in più. Ci saranno tante attività nelle ville, un villaggio di Babbo Natale a Massa San Giorgio, iniziative e luminarie, arricchendo ancora di luci la città, e installazioni tridimensionali”.