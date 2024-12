Maui e Ares scovano 3 kg di marijuana a Librino

CATANIA – La polizia di Catania ha sequestrato a Librino oltre 3 chili di marijuana e un fucile rubato. Gli agenti sono intervenuti, insieme ai cani poliziotto antidroga Maui e Ares, in alcuni appartamenti in viale San Teodoro. Dopo alcuni minuti Ares ha segnalato una prima porta in ferro che permetteva di accedere a una terrazza, ma i residenti del palazzo hanno negato di avere le chiavi del lucchetto, circostanza che ha fatto insospettire ancora di più i poliziotti. Gli agenti hanno tagliato il catenaccio per raggiungere la terrazza e hanno trovato, in un vano contatore, circa 200 grammi di marijuana. La verifica è stata estesa ad altre parti dello stabile e grazie al fiuto dei cani in un vano tecnico è stata scoperta una busta della spesa con oltre 2,8 kg di marijuana. Sotto altre buste c’era anche un fucile.