Mamma travolta e uccisa dal tir, si salvano i gemellini

MILANO – E’ stato trovato ad Arluno, nel Milanese, mentre lavorava in una cava il 24 enne italiano che era alla guida del tir che stamani ha travolto e ucciso una donna peruviana di 34 anni in viale Serra a Milano. E’ stato arrestato per omicidio stradale aggravato dalla fuga. Solo escoriazioni per i due bambini di poco più di un anno che erano nel passeggino. Illesa la nonna che era con loro.

La polizia si basata sulle immagini di videosorveglianza. La 34enne Rocio Espinoza Romero è stata trascinata per alcuni metri mentre, fortunatamente, non è stato agganciato il passeggino. Il conducente è risultato negativo all’alcoltest.