L’ultima notte del 2024 Maletto festeggerà in piazza il nuovo anno con una delle artiste e interpreti della musica italiana più iconiche: Fiorella Mannoia. La cantante romana verrà accompagnata dall’orchestra nella veste di Fiorella Sinfonica sul palco di piazza XXIV Maggio per il Capodanno 2025. “Siamo orgogliosi di presentare alla cittadinanza questo grande appuntamento di festa e condivisione”, dice il sindaco Giuseppe Capizzi. Durante la serata Fiorella Mannoia ripercorrerà in scaletta i più grandi successi del suo repertorio declinati con nuovi arrangiamenti e sfumature con il contributo dell’orchestra, a poche settimane dalla pubblicazione del suo ultimo album di inediti “Disobbedire”, uscito il 29 novembre. Il concerto comincerà alle 22.15 circa, poi si continuerà a ballare con il dj set.