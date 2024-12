Macello a San Cristoforo: salvati i pony

CATANIA – Una nuova stalla abusiva è stata scoperta dalla polizia di di Catania a San Cristoforo e un macellaio 46enne è stato denunciato. Gli agenti si sono imbattuti in una discarica a cielo aperto dove erano stati legati due pony privi di microchip. La visita veterinaria ha permesso di constatare l’incompatibilità delle condizioni di vita dei cavalli con l’ambiente in cui sono stati trovati. All’interno di questi spazi angusti i poliziotti hanno trovato anche dei ganci in acciaio utilizzati, con ogni probabilità, per appendere gli animali da macellare e una mannaia utilizzata per scuoiare gli animali.

Il titolare, macellaio di professione, ha riferito ai poliziotti di aver acquistato i cavalli pochi giorni prima del controllo. Durante le perquisizioni sono saltati fuori decine di munizioni per fucile e un giubbotto antiproiettile. Il macellaio è stato denunciato anche per questo.