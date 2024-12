Look natalizio: Palazzo degli elefanti si trasforma

CATANIA – Palazzo degli elefanti si illumina. Durante le feste natalizie il municipio di Catania diventa un enorme schermo con immagini variopinte. Fino al 6 gennaio sulla facciata centrale di piazza Duomo e quella laterale di via Etnea si potranno ammirare dipinti della classica iconografia natalizia, mescolati ai simboli della città. Ma anche richiami al barocco fiorito e al rosso incandescente della lava dell’Etna. Le scene, prodotte da lampade led di ultima generazione, saranno proiettate al di sopra delle impalcature per il restauro del prospetto barocco disegnato da Vaccarini.

Quattro i temi principali delle immagini: l’annunciazione, la natività, il Capodanno e l’Epifania. “Ben dodici – dice il Comune – i proiettori dotati di un innovativo sistema ottico che trasformano il fascio luminoso in immagini magnifiche sul Palazzo degli elefanti, in restauro per i lavori di consolidamento sismico, con elevatissimi standard qualitativi dell’illuminazione artistico-scenografica”.